Zweimal deutlich Ja: Berner verteuern das Parkieren in der Stadt massiv

Die Stadtberner Stimmbevölkerung will das Parkieren deutlich verteuern.

Der Gemeinderat freut sich über die Annahme von zwei Vorlagen, die das Parkieren in der Stadt Bern verteuern.

Wer in der Stadt Bern sein Auto abstellen will, muss künftig tiefer in die Tasche greifen. Das gilt sowohl für Anwohnerinnen und Anwohner mit Parkkarten als auch für die Parkfelder auf öffentlichem Grund.