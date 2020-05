Aktualisiert 03.05.2020 14:16

Nächtliche Delikatesse

Hier lässt sich ein Luchs ein Berner Reh schmecken

Auf den Tipp eines Kollegen hin stellte Sandra Moyo in einem Waldstück nahe Rüti b. Büren ihre Wildkamera auf – und ist begeistert von den nächtlichen Aufnahmen.

von Simon Ulrich

Ein Freund wies Sandra Moyo am letzten Sonntag darauf hin, dass in einem Waldstück in der Region Rüti b. Büren ein Reh gerissen wurde. Zwei Tage später postierte die 36-Jährige ihre Wildkamera an besagtem Schauplatz.

Die Fotofallen-Aufnahmen, die in den darauffolgenden Nächten entstanden, haben Moyo beeindruckt. «Ich fand es spannend zu sehen, wie sich verschiedene Tiere an dem Kadaver zu schaffen machten», sagt die Tierfreundin. Nebst dem Luchs im Videoausschnitt nagten auch ein Fuchs sowie tagsüber Hunde an dem Reh.

Etwa 300 Individuen in der Schweiz

«Am Ende waren nur noch das Gebiss und die Wirbelsäule des Kadavers übrig», so Moyo, die selber Tiere malt und die Aufnahmen der Wildkamera zur Inspiration nutzt. Der Luchs sei indes immer wieder an den Schauplatz zurückgekehrt – selbst dann, als der Kadaver längst verschleppt worden war.