Riesen-Pop-up auf Kornhausbrücke - Berner Wirte fühlen sich durch Sommerfest bedroht

Michelle (28), Leandra (26) und Céline (26) waren am Eröffnungstag im Sur Le Pont und am Sonntag gleich noch einmal.

Auf der Berner Kornhausbrücke, die derzeit wegen Bauarbeiten im Breitenrain-Quartier gesperrt ist, hat am Samstag das Sur Le Pont seine Pforten geöffnet. Das Pop-up bietet allerhand von Essensangeboten über Yogakurse bis hin zum kleinen Open-Air-Kino. Das findet offenbar Anklang: Am ersten Wochenende zählten die Veranstalter 15’000 Menschen im Durchlauf.

Einem Teil der Stadtberner Wirte hingegen missfällt das Sommerfest auf der berühmten Brücke, wie die «Berner Zeitung» berichtet. «Ich habe in den vergangenen Tagen viele Anrufe von verärgerten Mitgliedern erhalten», sagt Tobias Burkhalter, dem Präsidenten des Branchenverbands Gastro Stadt Bern. «Sie verstehen nicht, wieso die Stadt einen solchen Anlass bewilligt hat, der die Restaurants in der Stadt Bern direkt konkurrenziert.» Viele Betriebe seien nach der monatelangen Schliessung noch immer geschwächt.

Der zuständige Gemeinderat Reto Nause verweist auf die liberale Haltung der Stadtregierung bei temporären Sommerbars. Die Belebung der Innenstadt sei ein wichtiges Ziel des Gemeinderates: «Deshalb steht er allen Gesuchen für Sommerbars grundsätzlich positiv gegenüber.» Das Argument der zusätzlichen Konkurrenz lässt Nause nicht gelten: «Von mir aus gesehen bewegt sich eine allfällige Konkurrenzierung der Restaurants in der Innenstadt in einem vertretbaren Mass. An einem schönen Sommerabend platzt die Stadt fast aus allen Nähten und jeder Aussenplatz ist besetzt.» Ein Angebot wie das Sur Le Pont locke ausserdem zusätzliche Leute in die Stadt – und davon würden auch ansässige Gastrolokale profitieren.