Berner Regierung wünscht sich längere Öffnungszeiten

In einer Medienmitteilung geht der Berner Regierungsrat auf die vom Bundesrat angesprochenen Covid-Massnahmen ein. Der Berner Regierungsrat wünscht sich in einigen Punkten Anpassungen. So etwa bei den Öffnungszeiten für die Gastronomie. Der Regierungsrat wünscht sich, dass die Sperrstunde erst ab 21 Uhr gilt. «Eine Schliessung der Restaurants bereits um 19 Uhr würde den wirtschaftlichen Betrieb zusätzlich erschweren», steht in der Medienmitteilung.