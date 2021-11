Mit Flugzeug verfrachtet – Berner Wisente werden in die kaukasische Wildnis freigelassen 

In Aserbaidschan werden sie zuerst an ihre neue Heimat akklimatisiert.

Der Tierpark Bern kann in Zusammenarbeit mit dem WWF zwei Wisentbullen in Aserbaidschan auswildern.

Zusammen mit sieben weiteren Artgenossen aus europäischen Zoos werden die Wisente aus dem Berner Dählhölzli in Zusammenarbeit mit dem WFF ausgewildert. Doch vorerst müssen sich diese in einem umzäunten Areal an ihre neue Heimat akklimatisieren. In der Wildnis angekommen, müssen sich die Tiere bestimmte angeborenen Verhaltensweisen wieder aneignen. Dazu gehören zum Beispiel natürliche Schutzmechanismen gegenüber grossen Raubtieren. Einzelne Wisente werden mit GPS-Halsbändern ausgestattet, um die Herde begleiten und ihre Bewegungen besser verfolgen zu können.