Motorfahrzeugsteuer – Berner wollen CO2-Ausstoss von Autos nicht stärker besteuern

Der CO2-Ausstoss soll im Kanton Bern bei der Besteuerung von Autos auch in Zukunft keine Rolle spielen.

Die Berner Stimmbevölkerung lehnt die Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer ab. Von zehn Verwaltungskreisen gibt es aus acht ein Nein, lediglich Biel und Bern-Mittelland nahmen die Vorlage an. Insgesamt kommt das Nein-Lager auf 53 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei 44,5 Prozent.

Neben dem neuen Steuersystem hätte die Motorfahrzeugsteuer um 40 Millionen Franken angehoben werden sollen. Dafür wären die Einkommenssteuern in demselben Umfang gesenkt worden. «Viele Autofahrerinnen und Autofahrer werden die Revision darum finanziell kaum spüren», hatte der Regierungsrat in seiner Mitteilung versprochen. Erfolglos, wie sich am Abstimmungssonntag zeigte.