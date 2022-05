Zeichen gegen Rassismus: Berner Zunft zum M hat ihren Namen geändert

Zunft lehnt Rassismus ab

Die Zunft hat eine bis ins 14. Jahrhundert reichende Tradition. Unklar ist, ob ihr Name sich auf den Heiligen Mauritius bezieht oder darauf zurückgeht, dass sie im Gasthof «Zum M***» ihren Sitz hatte. Jedenfalls ist sie aus dem Zusammenschluss der Schneider und Tuchscherer hervorgegangen. Auf diese Wurzeln bezieht sich ihr neuer Name. «Mit dem Namenswechsel stellt die Zunft sicher, dass ihre Tradition erhalten bleibt», schrieb die Zunft in einer Medienmitteilung im Anschluss an die Versammlung vom Samstag.