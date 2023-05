Chalais: Frau (29) stirbt bei Unfall mit Gleitschirm

In Chalais ist eine 29-jährige Schweizerin bei einem Gleitschirmunfall ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 13.20 Uhr, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilt. Die Gleitschirmpilotin sei in Vercorin gestartet, mit der Absicht, in Chalais auf dem offiziellen Platz zu landen. Aus noch unbekannten Gründen verlor sie die Kontrolle über den Gleitschirm und stürzte in der Nähe des Espace Bozon in Chalais ab.