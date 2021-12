«Das ist eine richtige Schweinerei» – Bernerin findet gespendete Prada-Stiefel auf Ricardo wieder

Was macht Humana mit den gespendeten Kleidern?

Gemäss Angaben von Humana werden Kleidungstücke, die in einen der Altkleider-Container geworfen worden sind, zunächst in einem Sortierbetrieb sortiert. Anschliessend werden sie als Second-Hand Kleidung in Europa, Afrika und Asien verkauft. Kleidung, die noch tragbar ist, wird in Europa, Afrika und Asien als Second-Hand Kleidung verkauft. Etwa 10-15% der Sortiermenge sei für den Verkauf in Deutschland geeignet. Was nicht mehr getragen werden kann, werde rezykliert oder bestmöglich entsorgt. Die Überschüsse aus dem Kleiderverkauf gehen laut der Organisation an humanitäre Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheitsarbeit, Dorfentwicklung, Umweltschutz und nachhaltige Landwirtschaft.