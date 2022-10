Thoughts of September: Bernerin kündigt bei Sport-Riese, um BHs für alle zu nähen

Schweizer Lingerie-Label : Bernerin kündigt bei Sport-Riesen, um BHs für alle zu nähen

Zippora Marti (29) hat eine renommierte Sportmarke verlassen, um faire und ökologische Kleidung zu produzieren – in der Schweiz. Mit dem Label Thoughts of September verkauft sie Lingerie in bis zu 60 Grössen.

Secondhand geht nicht immer und für alles