Festnahme in Teheran : Bernerinnen und Berner gehen für verstorbene Iranerin Mahsa Amini (22) auf die Strasse

Mahsa Amini war in Teheran von der Sitten- und Religionspolizei wegen ihres «unislamischen» Outfits festgenommen worden. Kurz darauf starb sie. In Bern protestieren rund 150 Personen.

Am Dienstag demonstrieren beim Berner Bahnhof mindestens 150 Menschen gegen die iranische Regierung. 20min

Darum gehts In Bern gehen Demonstrierende auf die Strasse, um ihre Wut über den Tod von Mahsa Amini auszudrücken.

Der Tod der 22-Jährigen hat in Iran zu weitreichenden Protesten geführt.

Die Polizei im Iran schlägt die Proteste gewaltsam nieder, mehr als 50 Personen wurden getötet.

In Bern findet am Dienstagabend eine Kundgebung statt. Rund 150 Personen demonstrieren beim Bahnhof, um «Wut, Trauer und Betroffenheit über den Tod von Jina Mahsa Amini auszudrücken». Die 22-Jährige wurde am 13. September in Teheran von der Sitten- und Religionspolizei verhaftet. Grund dafür: Sie soll ihr Kopftuch unangemessen getragen und ihre Haare nicht vollständig bedeckt haben.

Mahsa Amini brach unter ungeklärten Umständen auf der Polizeiwache zusammen und wurde drei Tage später im Spital für tot erklärt. Laut Polizei hatte sie einen Herzanfall. Menschenrechtsaktivisten und -aktivistinnen zufolge erlitt die junge Frau einen tödlichen Schlag auf den Kopf.

Etliche Tote bei Protesten im Iran

Seit ihrem Tod kommt es im Iran zu gewaltsamen Protesten, bei denen bis zum Sontag bereits mehr als 50 Menschen getötet wurden. Tausende Menschen nahmen zudem an der Beerdigung in Aminis Heimatstadt Saghes im Nordwestiran teil.

In der Menge in Bern befinden sich auch viele Männer, die Stimmung ist friedlich. Die Teilnehmenden skandieren Parolen gegen die iranische Regierung. Flyer fordern «Solidarität mit den Protesten im Iran und Kurdistan». Zudem heisst es: «Die Gewalt gegen Mahsa Amini ist leider kein Einzelfall, sondern steht repräsentativ für die patriarchalen Strukturen, welche im Iran beispielsweise in Form der ‹Sittenpolizei› Frauen, feminisierte Menschen und Queers unterdrückt».

Bereits am Samstag wurde in Zürich für die Rechte der Frauen im Iran demonstriert. Letzte Woche hatte Bundespräsident Ignazio Cassis am Rande der UN-Vollversammlung in New York den iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi getroffen und dabei den Tod von Mahsa Amini zur Sprache gebracht.

Kleidungsvorschriften für Frauen im Iran Seit der Islamischen Revolution von 1979 gelten im Iran strenge Kleidungsvorschriften für Frauen. Genauso lange werden diese jedoch von Frauen, insbesondere in den Metropolen, ignoriert – sehr zum Ärger erzkonservativer Politiker. Die Regierung in Teheran und die Hardliner im Parlament versuchen seit Monaten, die islamischen Gesetze strenger umzusetzen. Die Sittenpolizei setzt die Kleidungsvorschriften teilweise auch mit Gewalt durch, was in den vergangenen Wochen zu Protesten und Trotzreaktionen von Frauen führte.

