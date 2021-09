Reto Nause zur Massnahmen-Demo - «Bernerinnen und Berner sind langsam genervt. Ich hoffe auf eine Denkpause»

In Bern demonstrierten am Donnerstagabend über tausend Personen gegen die aktuellen Covid-Massnahmen.

Es geschah, was nach dem Berner Regierungsrat eigentlich nicht hätte geschehen dürfen: Am Donnerstagabend zogen erneut Covid-Massnahmenkritikerinnnen und -kritiker durch die Stadt Bern und demonstrierten gegen den aktuellen Kurs des Bundesrates. Erst am Montag hatte Sicherheitsdirektor Reto Nause (die Mitte) öffentlich verlauten lassen, dass unbewilligte Kundgebungen nicht mehr toleriert würden: «Die Kantonspolizei ist angehalten, unbewilligten Kundgebungen entgegenzuwirken und geeignete Massnahmen im Rahmen der Verhältnismässigkeit zu treffen.» Und doch zogen über tausend Demonstrantinnen und Demonstranten kreuz und quer durch den Berner Stadtkern. Was war geschehen?