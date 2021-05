Mietmodell für Bevölkerung - Bernerinnen und Berner sollen mit e-Transporter zügeln oder entsorgen

An verschiedenen Standorten können die e-Fahrzeuge bezogen werden.

Die Stadt Bern hat in Zusammenarbeit mit dem TCS das Projekt «Smargo» gegründet.

In der Stadt Bern sollen weniger Autos und dafür mehr kleinere e-Fahrzeuge umherrollen. Die Stadt Bern hat am Donnerstag das Projekt «Smargo – shared Micro Cargo» lanciert. Gemeinsam mit dem TCS werden elektrische Kleinnutzfahrzeuge an verschiedenen Standorten angeboten, die stundenweise gemietet werden können. Die Preise sind bewusst günstig gehalten: Der Mietpreis setzt sich aus der Buchungsgebühr von 5 Franken und einem Stundentarif zwischen 3 und 3.50 Franken zusammen – je nach Fahrzeug. Nachts fällt der Stundentarif weg.