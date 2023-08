Bernina Hospiz : Auto brennt aus

Ein italienisches Ehepaar fuhr am Donnerstag gegen elf Uhr mit ihrem Auto von Poschiavo GR kommend über die Hauptstrasse H29 in Richtung Engadin. «Um die schöne Landschaft fotografisch einzufangen, hielt der 63-Jährige an einem Ausstellplatz auf der Passhöhe an», schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung.