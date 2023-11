Berninastrasse ab Dienstag zu bestimmten Zeiten wieder geöffnet

1000 Kubikmeter Material haben sich am 26. Oktober gelöst.

Nach zwei Wochen kann die Berninastrasse in Graubünden nun für rund vier Stunden pro Tag wieder geöffnet werden.

Nun kann die Strasse für einige Stunden am Tag wieder geöffnet werden – allerdings nur, solange das Wetter gut ist.

Seit dem 26. Oktober ist die Berninastrasse in Graubünden wegen eines Steinschlags gesperrt.

Wie das Tiefbauamt Graubünden am Montag mitteilte, konnten die Sicherungs- und Räumungsarbeiten am Wochenende gut vorangetrieben werden. Ab Dienstag wird die Berninastrasse nun jeweils morgens zwischen sieben und neun Uhr sowie nachmittags zwischen 16 und 18 Uhr für den Verkehr wieder geöffnet werden.

Vor der Fahrt den Strassenzustand prüfen

«Eine zeitweise Öffnung kann aus Sicherheitsgründen nur bei Tageslicht erfolgen», so das Tiefbauamt in einer Medienmitteilung. In dieser Zeit könne die Strasse unter Aufsicht von mehreren personell besetzten Kontrollposten einspurig passiert werden. Diese Zeitfenster gelten bis auf weiteres bis zur vollständigen Öffnung der Strasse.