Maskenpflicht – Bernmobil ärgert sich über Maske im ÖV, Zugpersonal hält dagegen

Das sagen maskenlose Passagiere

«Ich trage nicht gerne eine Maske, wenn ich mit Kindern unterwegs bin.» Anonym (45m), in der Zürcher Polybahn.



«Ich trage die Maske nur ungern. Gerade in Momenten wie jetzt, wo nur wenige Leute im Zug sitzen, halte ich die Maske nicht unbedingt für notwendig.» Anonym (23w), in der S-Bahn.



«Ich muss ehrlich sagen, ich sehe den Sinn dahinter nicht. Ich stand mit denselben Personen vorhin ohne Maske im Laden, da scheint es komisch, fünf Minuten später wieder eine solche tragen zu müssen.» Nathalie (24), in der S-Bahn.