Bern–Solothurn: RBS testet autonome Züge

Automatisierte Fahrten sind etwa in Depotarealen oder für unproduktive Leerfahrten vorgesehen.

Es klingt nach Zukunftsmusik, doch soll schon bald Realität werden: Der Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) plant den Einsatz personalloser Züge. Dazu führt er aktuell Testfahrten durch. Ziel der Tests ist vorerst, Leerfahrten auf der Strecke ins Wendegleis in Bätterkinden BE voll automatisiert durchführen zu können. In diesem Abschnitt fahren die Züge ohne Passagiere und sind darum perfekt geeignet für das Programm.