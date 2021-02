Lockern? Verschärfen? Der Bundesrat hat am Mittwoch die Lockerungsstrategie diskutiert. Zu einem Entscheid kam er nicht. «Der Bundesrat hat festgestellt, dass wir mit einem echten Dilemma umgehen müssen», sagte Gesundheitsminister Alain Berset (SP) an einer Medienkonferenz .

Zwar gehe die Zahl der Neuinfektionen runter, so Berset. Gleichzeitig breiteten sich die neuen, viel ansteckenderen Virusvarianten aus, sodass sich die Schweiz in derselben Situation wie Anfang Oktober befinde. «Wir haben es mit einer Pandemie in der Pandemie zu tun.» Die neue Mutante verdränge das Coronavirus. Das führe dazu, dass in mehreren Kantonen der R-Wert bereits wieder über 1 gestiegen sei. Dort sei mit stagnierenden oder gar steigenden Fallzahlen zu rechnen. Berset machte deutlich, dass er keinen Spielraum für baldige Öffnungen sehe: «Grossflächige Lockerungen auf Ende Februar sind nicht realistisch.»