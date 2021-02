Der Impfstoffmangel bringt nun den Fahrplan der Kantone durcheinander. Im Kanton Waadt etwa steht ein ganzes Impfzentrum still. Laut Rudolf Hauri, dem obersten Kantonsarzt der Schweiz, sind die gesteckten Ziele nicht mehr realistisch. Er schätzt, dass sich die Impfung der über 75-Jährigen bis Ende März hinziehen wird. Und: «Da die Liefermengen bis Ende April nicht wesentlich grösser in Aussicht gestellt wurden, erscheint das Ziel, bis Mitte Jahr alle zu impfen, heute eher wenig realistisch.» Entscheidend seien die Liefermengen im Mai und Juni, wo man mit grösseren Ladungen rechne.

Lockerungen und Impfungen hängen zusammen

Wieso in den USA oder in Grossbritannien gleichzeitig wie wild geimpft wird, weiss Hauri nicht. «Offenbar verfügen diese Länder schlicht über mehr Impfstoff.» Es sei unbefriedigend, könne die in den Kantonen aufgebaute Impf-Infrastruktur nicht voll ausgenutzt werden, so der Zuger Kantonsarzt. «Es bringt jedoch nichts, frustriert zu sein. Wichtig ist, dass der Bund nach Möglichkeiten sucht, Impfstoff zu beschaffen.»