Bundespräsident: Berset feiert an Street Parade – das sagt das Internet

Damit hat wohl niemand gerechnet. Kurz nach 16 Uhr wurde Bundespräsident Alain Berset an der Street Parade gesichtet. Ein Foto zeigt, wie der Bundespräsident mit Hut und lockerem weissem Hemd per Boot am Zürcher Bellevue ankam. Begleitet wird er von der Stadtpräsidentin Corine Mauch.

«Wir leben wirklich im Paradies»

Besonders der Umstand, sich in der Schweiz so frei bewegen zu können, kommt gut an: «Wir leben wirklich im Paradies. Der Staatspräsident tanzt auf einem Love-Mobile. Man stelle sich vor, dass Putin, Macron und der deutsche Kanzler an einer Street Parade tanzen», schreibt ein User. Aber nicht alle sehen den Auftritt offenbar positiv. Einige bezeichnen Berset als Opportunist und finden den Auftritt eine Selbstinszenierung.