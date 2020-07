Maskenpflicht im ÖV

«Berset bringt Maskenpflicht mit drei Monaten Verspätung»

In der Schweiz gilt ab Montag eine Maskenpflicht im ÖV. Der Entscheid des Bundesrat trifft bei Politikern auf breite Unterstützung, sorgt aber auch für Fragezeichen.

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga informierte am Mittwoch die Bevölkerung darüber, dass der Bundesrat entschieden hat, ab Montag eine Maskenpflicht einzuführen. Auf Twitter schreibt sie: «Wir brauchen die richtige Balance. Wir dürfen nicht überreagieren. Wir dürfen aber auch nicht zu lange zuwarten. Darum hat der Bundesrat heute die Prävention gestärkt. Dazu gehört eine Maskenpflicht für den öffentlichen Verkehr.»

Die Maskenpflicht trifft bei Politikern auf Zustimmung. «Der Zeitpunkt ist der richtige. In einer Zeit mit abnehmenden Fallzahlen wäre die Akzeptanz in der Bevölkerung nicht da gewesen», sagt FDP-Nationalrat und Verkehrspolitiker Kurt Fluri. Dann wäre das Tragen von Masken als Schikane angesehen worden. Skepsis hegt er allerdings gegenüber der Durchsetzung. «Die Zugbegleiter werden nicht immer kontrollieren können, ob alle Passagiere eine Maske tragen.» Daher müsse man von der Idee abkommen, immer alles zu 100 Prozent durchsetzen zu können. «Nicht alle, aber sicher deutlich mehr Reisende als heute werden eine Maske tragen.»

«Hätte Maskenpflicht bei ersten Lockerungen eingeführt»

Auch Grünen-Nationalrätin Meret Schneider hält die Maskenpflicht für «sehr sinnvoll». Eine zweite Welle müsse unbedingt verhindert werden, sagt sie. «Die Fallzahlen steigen. Gleichzeitig geht in den zunehmenden Pendlerströmen fast vergessen, dass das Virus immer noch da ist.» Das Obligatorium hätte sie bereits nach den ersten Lockerungen eingeführt. «Die neusten Lockerungen waren aber ein grosser Schub, bei dem lediglich ein Appell an die Vernunft zu wenig weit ging.»

Auch SVP-Nationalrat Mike Egger bezeichnet sich als «zwar sehr kritisch», kann sich mit der neuen Massnahme aber anfreunden. «Wenn der Bund zum Schluss kommt, dass die Masken helfen, die Fallzahlen gegen unten zu korrigieren, ist nichts gegen die Pflicht einzuwenden.» Bei den Reisenden rechne er aber mit viel Skepsis. «Es ist schon sehr speziell, dass ausgerechnet die Leute, die monatelang den Nutzen der Hygienemasken infrage gestellt haben, jetzt eine solche Pflicht erlassen.» Es schwinge wohl auch die Absicht mit, die mittlerweile zu teuer eingekauften Masken loszuwerden, die in der Krise gefehlt hätten.

Zu spät?

Auch für andere Politiker war eine Maskenpflicht an der Zeit, so etwa für Beatrice Wertli, Präsidentin der CVP Bern: «Maskenpflicht, about time!»