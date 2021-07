Tiefe Impfquoten - Berset fürchtet harten Herbst in den Altersheimen

Bundesrat Alain Berset zieht in der «NZZ» Bilanz über die bisherige Pandemie-Bekämpfung – und blickt voraus.

Rund 20 Prozent der über 80-Jährigen sind noch nicht geimpft. Ausserdem sei auch die Impfbereitschaft beim Pflegepersonal und der Spitex tief. Darum macht sich Bundesrat und BAG-Vorsteher Alain Berset im Interview mit der «NZZ» Sorgen, wie es den älteren Bevölkerungsgruppen im Herbst ergehen wird. In Kombination mit weniger strengen Massnahmen könnte die Delta-Variante wieder zu mehr Todesfällen führen – wie dies während der zweiten Welle letztes Jahr der Fall war. Trotzdem ist ein Impfobligatorium für das Pflegepersonal weiterhin kein Thema für Berset. Als Massnahme schlägt er stattdessen vor, das Testen in den Alterszentren zu forcieren.

Der Bundesrat schaut bereits auf den Herbst. Als relevante Messgrösse für den weiteren Verlauf der Pandemie sieht Berset vor allem die Spitaleinweisungen. Bleiben diese tief, seien höhere Fallzahlen zu verkraften. Die aktuellen Erkenntnisse zur Delta-Verbreitung in England würden diese Haltung bestärken. Allerdings müssten verschärfte Massnahmen weiterhin eine Möglichkeit bleiben. So sei denkbar, dass der Zutritt zu Gastronomie oder Kulturstätten vorübergehend nur mit dem Covid-Zertifikat möglich sei. Nur so könnten bei negativem Verlauf der Pandemie weitere Einschränkungen verhindert werden. Das Maskentragen sei hingegen eine geringfügige Massnahme, die den meisten Personen keine Mühe bereitet, sagt Berset.