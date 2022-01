Umfrage – «Berset hat eine staatsmännische Präsenz»

Doch wie die Umfrage von 20 Minuten und Tamedia (siehe Box) jetzt zeigt, ist Berset dennoch der beliebteste unter den amtierenden Bundesratsmitgliedern. So stimmen rund 64 Prozent der Umfrageteilnehmenden einer Wiederwahl Bersets zu und mit der Note 4,33 schneidet Berset am besten ab. Bundesrätin Viola Amherd (Mitte) erzielt die zweitbesten Werte, gefolgt von den Bundesräten Guy Parmelin (SVP), Karin Keller-Sutter (FDP) und Simonetta Sommaruga. Wenig Zustimmung zur Wiederwahl erhalten hingegen Ueli Maurer (SVP) und Ignazio Cassis (FDP).

Berset sei schon immer ein beliebter Bundesrat gewesen in den Rankings, sagt Politik- und Kommunikationsberater Roland Siegenthaler. Dass Berset so gut abschneidet, erklärt er auch mit der ständigen medialen Präsenz, er sei so in allen Köpfen. Zudem spiele auch seine Herkunft eine Rolle. Siegenthaler sagt: «Wir Deutschschweizer reagieren immer positiv, wenn ein Romand Deutsch spricht.» Schliesslich habe Berset auch eine «staatsmännische Präsenz», die auf die Bürgerinnen und Bürger wirke.