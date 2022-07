Bundesratsreise: Berset kontert Impfgegner – «viele Covid-Todesfälle in meiner Familie»

Weltweit 6,3 Millionen Corona-Tote

So unterstellte ein Impfgegner Berset, dass die Impfung gegen das Coronavirus zu Verletzungen führe, wie Nau.ch berichtet. Auch warf der Massnahmenskeptiker dem SP-Bundesrat vor, sowieso niemanden persönlich zu kennen, der am Coronavirus gestorben sei. In der Schweiz starben bisher rund 14’000 Personen nach einer Infektion mit dem Virus, weltweit sind es bereits mehr als 6,3 Millionen.

Das liess Alain Berset nicht auf sich sitzen. «Ich kenne viele Personen in meiner eigenen Familie, die an Corona verstorben sind», so der Gesundheitsminister. Es ist das erste Mal, dass Berset publik macht, dass es auch in seiner Familie im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu Todesfällen gekommen ist. Welche Personen damit konkret gemeint waren, will seine Sprecherin auf Nachfrage von Nau.ch nicht sagen. Die Widerlegung seiner Vorwürfe schien den Impfgegner derweil nicht zu überzeugen – er wetterte weiter über die seiner Meinung nach «verfehlte» Corona-Politik des Bundes.