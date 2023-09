SP sucht Bundesrat: Kandidiert Daniel Jositsch?

Berset-Nachfolge : SP legt Kriterien für Bundesratswahl fest – dann meldet sich Jositsch

Die SP-Fraktion hat am Samstag Ablauf und Kriterien für die Bundesratsersatzwahlen vom 13. Dezember festgelegt. Am gleichen Tag verschickt der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch eine Einladung an die Medien.