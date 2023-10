Evi Allemann plant offenbar erneut Bundesratskandidatur

Ebenso Matthias Aebischer (BE).

Daniel Jositsch (ZH) will für die SP in den Bundesrat.

Das grösste Hindernis für Allemann könnte ihr geografischer Hintergrund werden, da bereits ein Berner, Albert Rösti, in der Regierung sitzt.

Evi Allemann will offenbar erneut für den Bundesrat kandidieren.

Fünf Männer haben bereits ihren Hut in den Ring geworfen, um die Nachfolge von Bundesrat Alain Berset anzutreten. Diese Kandidaten sind Daniel Jositsch, Matthias Aebischer, Beat Jans, Jon Pult und Roger Nordmann. Es sieht jedoch danach aus, dass sich auch eine Frau in den Wettbewerb einbringen wird: Die Berner Regierungsrätin Evi Allemann hat angekündigt, am Montag um 14 Uhr vor die Medien zu treten. Sie wird bei dieser Ankündigung unter anderem von Anna Tanner, der SP-Co-Präsidentin des Kantons Bern, begleitet.