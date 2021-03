Streit um Impfstoff-Lieferungen

Die EU will nach eigenen Angaben für Gerechtigkeit bei den Impfstoff-Lieferungen sorgen. Sie hat darum am Mittwoch ihre Anfang Februar eingeführte Exportkontrolle erweitert. Sind beispielsweise in einem Land viel mehr Menschen geimpft als in der EU und exportiert dieses Land selbst keinen Impfstoff, will die EU eine Ausfuhr aus einem EU-Staat blockieren. Bislang war die Schweiz zusammen mit 17 Partnerstaaten nicht von den Exportkontrollen betroffen. Mit diesen zielt die EU jedoch in erster Linie auf Grossbritannien. Brüssel und London streiten sich um Lieferungen des Impfstoffs von AstraZeneca, von dem weniger als vertraglich vereinbart in der EU ankommt.