Gangster-Rap – Berset offenbart Liebe für Hip-Hop-Legende Ice Cube

Bundesrat Alain Berset hört gerne Ice Cube, wie er auf Instagram zeigt. Dafür wird er gefeiert. Doch was will uns der Gesundheitsminister damit sagen?

Bundesrat Alain Berset kennen mittlerweile alle in der Schweiz. Seit bald zwei Jahren informiert der Gesundheitsminister wöchentlich über die epidemiologische Situation in der Schweiz – und dies stets mit strenger Miene.

Doch der Bundesrat kann auch anders, wie er seinen 118’000 Followerinnen und Followern auf Instagram verrät. Der 49-jährige Westschweizer offenbarte vor kurzem seine Liebe für den weltweit bekannten amerikanischen Hip-Hop-Star Ice Cube. In einer Instagram-Story teilte Berset einen der bekanntesten Titel von Ice Cube, «You know how we do it». Dieser nimmt mittlerweile sogar einen Platz auf Bersets Lieblingsplaylist ein.

Konflikt zwischen West und East Side

Der Song wurde im Februar 1994 veröffentlicht und schaffte es auf den 30. Platz der «Billboard Hot 100». Alleine auf Spotify wurde der Song bereits über 220 Millionen Mal gestreamt.

Berset schreibt in seiner Story «Nothing but a West Side». Damit spricht er die zentrale Aussage des Songs an. Ice Cube schwärmt über seinen Herkunftsort, die West Side. «Nothin' but the West Side» – etwas anderes gibt es für den Rapper nicht.

Angesprochen wird auch der gewaltsame Konflikt zwischen der West und East Side, respektive den beiden Plattenfirmen «Bad Boy Entertainment» aus New York und «Row Records» aus Los Angeles. Ein Höhepunkt der Auseinandersetzungen waren die Morde an den Rappern Tupac Shakur und Notorious B.I.G.

«Was will Berset uns damit sagen?»

In den sozialen Medien wird Berset dafür gefeiert. Doch oft taucht auch die Frage nach einer versteckten Botschaft auf. «Was will Berset uns damit sagen?», fragt sich ein Twitter-User. Eine Lobeshymne an seinen Heimatort, die Westschweiz? Oder doch nur ein Versuch, sich bei Jugendlichen und Hip-Hop-Fans Brownie-Points zu holen?

Wir wissen es nicht. Auch eine Anfrage beim Sprecher des Bundesrates bringt kein Licht ins Dunkle. Eines steht jedoch fest: Alain Berset hört nicht nur Hip-Hop, sondern auch viele andere Genres. Hier kannst du seine Lieblingssongs auf seinen Spotify-Playlists anhören.

Hip-Hop-Legende Ice Cube Der amerikanische Rapper Ice Cube, bürgerlich O’Shea Jackson, ist am 15. Juni 1969 in Baldwin Hills, Los Angeles, auf die Welt gekommen. Er war Mitglied der Rapgruppen N.W.A, Westside Connection und veröffentlichte zehn Soloalben. Ausserdem spielte er in mehreren Filmen mit. Ice Cube hat bisher über 25 Auszeichnungen für seine Werke erhalten.