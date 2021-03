1 / 15 Der Pharmazulieferer Lonza bot dem Bund laut «Tages-Anzeiger» eine eigene Produktionsanlage für den Moderna-Impfstoff an. Youtube Damit sei er auf taube Ohren gestossen. Lonza Ltd. SVP-Chef Marco Chiesa findet, die Beamten müssten zur Verantwortung gezogen werden: «Hat es sich so zugetragen, ist jemand im BAG oder im Bundesrat am falschen Ort», sagt er. 20min/Simon Glauser

Darum gehts Lonza wandte sich an den Bundesrat, als sie ihre Impfstoffproduktion hochfuhr.

Laut «Tages-Anzeiger» bot die Firma dem Bund eine eigene Produktionsanlage an.

Am Freitag erklärte Alain Berset vor den Medien, ein solches Angebot habe es nie gegeben.

Den Kritikern, die den Fall bereits als «Impf-Gate» bezeichneten, reicht das nicht.

Eine eigene Produktionslinie für den Moderna-Impfstoff: Dieses Angebot machte der Lonza-Präsident laut dem «Tages-Anzeiger» dem Bundesrat im vergangenen Jahr. Der Betrieb einer solchen Anlage hätte den Staat 60 bis 70 Millionen Franken gekostet. Der Bund stieg nicht mit Staatsgeldern in die Impfproduktion ein, weil das Parlament dazu das Gesetz hätte anpassen müssen.

Der Entscheid, der jetzt publik wurde, sorgte am Donnerstag für Wirbel. Bürgerliche attackierten den Bundesrat sowie das BAG scharf – und forderten gar die Absetzung der beiden BAG-Direktorinnen Nora Kronig und Anne Lévy.

An der heutigen Pressekonferenz, an der der Bundesrat Öffnungsschritte trotz grosser Bedenken in Aussicht stellte, nahm Gesundheitsminister Alain Berset Stellung.

Berset will nichts vom Lonza-Angebot gewusst haben

«Vor einem Jahr hat der Bund einen Brief von Lonza erhalten mit dem Angebot, bei der Impfstoffproduktion mitzumachen», erklärte Berset. Es sei aber nie die Rede davon gewesen, dass der Bund eine eigene Produktionsanlage betreiben solle. «Es war gar nicht möglich, durch Verhandlungen mit Lonza Zugang zum Moderna-Impfstoff zu erhalten.» Deshalb habe man mit Moderna verhandelt, um sich über den herkömmlichen Beschaffungsweg Impfdosen zu sichern – im Wissen darüber, dass ein Teil davon erfreulicherweise bei Lonza in Visp hergestellt werde.

Auf Nachfragen betonte Berset mehrmals, es sei gar nie ein Angebot für eine staatliche Impfstoffproduktion vorgelegen. «Es gab aber Diskussionen darüber, welche Investitionen seitens Lonza nötig sind, für die weiteren Schritte.» Berset erklärte, man sei damals erfreut gewesen, dass Moderna Lonza als Produktionsstandort ausgewählt hatte. Der Gesundheitsminister stellt sich auf den Standpunkt, auch bei einer staatlichen Beteiligung hätte Moderna trotzdem alle Rechte an den Endprodukten behalten.

«Wir haben sehr rasch verstanden, dass Moderna die ganze Warenkette kontrolliert. Zudem wäre der staatliche Betrieb einer Impfanlage eine Abkehr von unserer bisherigen Industriepolitik gewesen», so Berset weiter.

FDP macht weiter Druck

Trotz der Erklärungen bleiben Fragen offen. Warum hatte Nora Kronig dem «Tages-Anzeiger» das Lonza-Angebot indirekt bestätigt, indem sie erklärte, man habe dieses aus formalen, gesetzlichen Gründen abgelehnt? Was stand tatsächlich im Brief von Lonza? Und auch wenn Moderna die Rechte an den Impfdosen behalten hätte, hätte der Bund nicht theoretisch die Möglichkeit gehabt, Exportkontrollen zu erlassen, um die staatlich finanzierten Impfdosen für die Schweiz im Land zu behalten?

Bei solchen Fragen drängt die FDP nun auf Antworten. Die Partei drohte nach dem «Impf-Gate» mit einer parlamentarischen Untersuchungskommission oder mit der Aktivierung der Geschäftsprüfungskommission - sollte Alain Berset an der Medienkonferenz nicht ausreichend Klarheit schaffen.

«Die Antworten, die Bundesrat Alain Berset heute zum Thema Impfstoffproduktion in der Schweiz gegeben hat, widersprechen der gestrigen Berichterstattung und lassen viele Fragen offen», sagt FDP-Sprecherin Karin Müller. Die FDP werde darum in den kommenden Tagen weiterhin den Druck hochhalten, damit mehr zur «Affäre Lonza» bekannt werde. «Das Ziel ist keine staatliche Impfproduktion, sondern eine Verstärkung der Zusammenarbeit mit der Schweizer Pharmaindustrie, damit ein allfällig künftiger Bedarf in dieser Krise rasch gedeckt werden könnte.»

Linke nehmen Bürgerliche in die Pflicht

Derweil macht SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer darauf aufmerksam, dass es die Bürgerlichen gewesen seien, die sich gegen entsprechende Vorstösse gewehrt hätten. Sie schreibt weiter, sie erwarte nun die Unterstützung der FDP-Vertreter für neue Vorstösse.