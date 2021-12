Corona-Massnahmen – Berset schlägt neue Verschärfungen vor

Am Freitag entscheidet der Gesamtbundesrat über neue Corona-Massnahmen. Berset bringt in gewissen Punkten neue Impulse.

Am Freitag will der Bundesrat definitiv entscheiden, wie er die Corona-Massnahmen in der Schweiz gestaltet.

Bundesrat Alain Berset will an den Vorschlägen, die man in die Konsultation gegeben hatte, grösstenteils festhalten, wie « Blick » schreibt. Als Reaktion auf die Kritik aus der Konsultation ging der Gesundheitsminister jedoch nochmals über die Bücher und bringt auch neue Ideen ein. Hier die wichtigsten Punkte:

Was der Gesamtbundesrat am Freitag tatsächlich entscheidet bleibt derweil offen. Die meisten der neuen Massnahmen würden bereits am kommenden Montag, 6. Dezember, in Kraft treten. Die Anpassungen bei den Flugbeschränkungen und der Quarantänepflicht sogar bereits am Freitag um Mitternacht.