Lockerungen stehen bereit – Berset stellt Ende des Zertifikats in Aussicht

Berset hofft, dass der Bundesrat bei einer guten Entwicklung in den kommenden Wochen die Homeoffice-Pflicht wieder in eine Empfehlung umwandeln und die Quarantäne aufheben kann. Auch die Zeit des Covid-Zertifikats scheine sich dem Ende zu nähern, wie der Gesundheitsminister im Interview sagt. Für solche Entscheide seien aber vor allem zwei Dinge wichtig: Planbarkeit und Flexibilität.

«Schweiz war politisch gut vorbereitet»

Enorme Arbeitsbelastung

Berset lässt auch seine Rolle in den letzten zwei Jahren Revue passieren. Als schlimmsten Tag in der Krise nennt er den Tag, an dem der Bundesrat die Schulen habe schliessen müssen. Zum Glück hätten diese Schliessungen aber weniger lange angehalten als in den meisten anderen Ländern. Alain Berset zeigt sich auch überrascht von seiner Belastbarkeit. Nie hätte er gedacht, dass er sowas aushalten könne. Auch im Parlament sei die Arbeitsbelastung massiv angestiegen. Gerne erspart hätte sich Berset aber die Drohungen und Einschränkungen seines Privatlebens, von denen er und sein Umfeld immer wieder getroffen würden.