Verschwundenes Papier : Berset stoppte Expertenbericht zur zweiten Welle

Der Gesundheitsminister Alain Berset soll nach der ersten Corona-Welle Warnungen seiner Experten ignoriert haben, wie ein nun aufgetauchtes Dokument zeigt.

«Was wahr ist an einem Tag, kann schon am nächsten falsch sein»: Alain Berset.

Doch nach einer Sitzung der BAG-Experten mit Berset verschwand es laut dem «Tages-Anzeiger» in der Schublade.

Im August 2020 haben die BAG-Experten in einem Papier den Bundesrat aufgefordert, mit Massnahmen gegen die steigenden Fallzahlen vorzugehen.

Der Bundesrat sei bei den Lockerungen nach der ersten Corona-Welle zu weit gegangen. Das sagte Alain Berset in Interviews. Er selber sei zu optimistisch gewesen, etwa als es im August darum ging, das Verbot von Grossveranstaltungen aufzuheben. Als Rechtfertigung für die damalige Fehleinschätzung erklärte Berset, er habe immer aufgrund des aktuellen Wissensstandes entschieden: «Was wahr ist an einem Tag, kann schon am nächsten falsch sein.»