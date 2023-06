Alain Berset geht: Kommt es zum Liebeskampf zwischen SP & GLP?

So haben am Mittwoch nicht nur die Grünen ihren Anspruch bekräftigt . Die Grünliberalen erklärten, dass sie antreten, sofern sie ihren Wähleranteil im Oktober von 7,9 auf zehn Prozent steigern können und ein Ständeratsmandat erobern.

Moser und Aebischer werden heiss gehandelt

Dieses Ständeratsmitglied könnte die Zürcherin Tiana Angelina Moser (44) sein. Die GLP-Fraktionschefin will in die Kleine Kammer, was durch den Rücktritt von Ruedi Noser durchaus möglich erscheint. In diesem Fall wäre sie die logische Kandidatin - schliesslich ist Zürich seit Ueli Maurers Rücktritt nicht mehr im Bundesrat vertreten.