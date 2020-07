Epidemiologen sind beunruhigt

Berset verteidigt Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr

Gesundheitsminister Alain Berset appelliert an die Verantwortung jedes Einzelnen zur Bekämpfung des Coronavirus. Derweil warnen Epidemiologen vor einer alarmierenden Situation.

Ab Montag tritt nun die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr in Kraft.

Sofortiges Handeln sei unerlässlich. Die Situation sei sehr alarmierend. Die Schweiz befindet sich wieder in einem exponentiell steigenden Corona-Verlauf.

«Der Trend geht derzeit ganz klar in die falsche Richtung»: Epidemiologen zeigen sich sehr beunruhigt über den jüngsten Anstieg bei den Corona-Infektionen.

Die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr, die am Montag in Kraft tritt, ist laut Bundesrat Alain Berset eine Folge der steigenden Zahl an Neuinfektionen und der zunehmenden Reisen nach dem Lockdown. Eine Rolle spiele auch mangelnde Disziplin.