1. August: Alain Berset wendet sich auf spanisch an Auslandschweizer

Für einige gehört Feuerwerk am Nationalfeiertag dazu, andere finden es überflüssig, umweltschädlich und schlecht für die Tiere und wollen es verbieten. In den vergangenen Jahren hat immer wieder einmal das Wetter den Feuerwerks-Freunden einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil in vielen Regionen Waldbrandgefahr herrschte und Verbote erlassen wurden. Dieses Jahr sieht es aufgrund des vielen Regens anders aus. Wir haben aufgelistet, in welchem Kanton du Feuerwerk zünden darfst.