Das Bundesamt für Gesundheit schätzt, dass bereits 5 bis 6 Prozent der Covid-Fälle in der Schweiz auf die Virus-Variante aus Grossbritannien oder Südafrika entfallen könnten . Laut dem BAG kommt es auch in der Schweiz zunehmend zu Übertragungen. Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung beim BAG, sagte, nun gehe es darum, die Verbreitung zu verlangsamen. Er zeigte sich sehr besorgt und verwies auf die Explosion der Fallzahlen in Grossbritannien, Irland und Dänemark. Es werde weitere Massnahmen brauchen, sollten sich die Varianten in der Schweiz weiter ausbreiten.