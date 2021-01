So sollen im Februar…

Berset will, dass das Impftempo in den Kantonen erhöht wird.

Doch es fehlt an Nachschub.

«Es gibt ab Februar die Vorgabe, dass Kantone 525 von 100'000 Einwohnerinnen und Einwohnern pro Tag impfen sollen. Ab Juni ist die Zahl dreimal höher, also 1575 Menschen pro Tag.» Das sagte Alain Berset an einer Medienkonferenz am Donnerstag. Das wären auf die ganze Schweiz gesehen 45’000 verimpfte Dosen pro Tag und Woche.