«Wir werden uns in Europa um eine Abstimmung bemühen, ob wir alle Skigebiete schliessen könnten», so die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel.

In Europa soll die Skisaison erst ab dem 10. Januar starten, so die Forderung von Frankreich, Deutschland und Italien. (Symbolbild)

Bundesrat Alain Berset will die Corona-Massnahmen in den Skigebieten verschärfen.

Frankreich, Italien und Deutschland wollen, dass im Kampf gegen die Corona-Pandemie alle europäischen Skigebiete geschlossen werden. In einer Medienkonferenz sagte Bundesrat Alain Berset am Donnerstag: «Die Skigebiete können offen bleiben, mit guten Schutzkonzepten und strikter Umsetzung».

Wie die «Sonntagszeitung» schreibt, hat Bundesrat Alain Berset am Donnerstag und Freitag die Volkswirtschaftsdirektoren der Kantone Graubünden, Uri und Wallis sowie die Seilbahnen Schweiz am darüber informiert, dass die bestehenden Schutzmassnahmen in den Skiorten verschärft werden müssten, und zwar drastisch.