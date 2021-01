Gesundheitsminister Berset solle sein Dossier abgeben, so die Forderung der SVP.

Der Bundesrat prüft derzeit eine weitere Verschärfung der Massnahmen, sofern die Corona-Infektionszahlen nicht deutlich sinken. Schon kommenden Mittwoch, 13. Januar, könnte es zu neuen Massnahmen kommen. Gar nicht damit einverstanden ist die SVP, wie sie in einer Mitteilung auf ihrer Webseite bekannt gibt.

Unter dem Titel «Berset will mit dem zweiten Lockdown vom eigenen Versagen ablenken» listet die Partei auf, wo der Gesundheitsminister überall versagt habe. Unter anderem hätte der Bundesrat «lieber vor der EU gekuscht», als «angesichts der hohen Infektionszahlen in Italien und Frankreich unverzüglich die Grenzen für den freien Personenverkehr zu schliessen». Es gebe zudem noch immer kein «nationales, verbindliches und funktionierendes Schutzkonzept für die Schwächsten», lautet ein weiterer Vorwurf. Und statt Schnelltests an der Grenze anzuordnen, «sperrt man lieber die eigene Bevölkerung ein, schliesst ganze Wirtschaftszweige und zerstört Arbeitsplätze».