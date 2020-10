«Delikate Phase» : Berset wirbt zum Herbststart für das Einhalten der Corona-Regeln

Nun kommt die Zeit, vor welcher der Bundesrat wie auch zahlreiche Virologen gewarnt haben – der Herbst. Gesundheitsminister Alain Berset appelliert in einem Video an die Bevölkerung.

Gesundheitsminister Alain Berset hat zum Herbstbeginn von einer «delikaten Phase» bei der Bekämpfung des Coronavirus gesprochen. In einem am Donnerstag veröffentlichten Video appellierte der Bundesrat an die Bevölkerung, die Hygienemassnahmen weiter einzuhalten.