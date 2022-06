Weitere Infos heute: Bersets Departement hat in der Erpressungs-Affäre Mails gelöscht

Wenig später entlastete ein Bericht den Vorsteher des Gesundheitsdepartements vorläufig. Mehrere parlamentarische Subkommissionen kündigten aber schon damals an, die Affäre weiter untersuchen zu lassen. In der Zwischenzeit haben sich die Geschäftsprüfungskommissionen (GPK) von National- und Ständerat damit befasst. Heute Nachmittag wird eine Mitteilung zu ihrem Bericht erwartet.

EDI löschte E-Mails

Das EDI begründet die Löschung so, dass Bruhin mittlerweile aus dem Bundesdienst ausgeschieden sei. Seine dienstlichen E-Mails seien gelöscht worden oder nicht mehr auffindbar. Trotzdem sind Auszüge daraus bekannt, denn laut der «Weltwoche» finden sie sich in der Strafakte zum Erpressungsfall.

«Wir fordern Sie auf, Ihre Versuche sofort einzustellen», hatte Bruhin demnach an die Erpresserin geschrieben. Und: «Sollten Sie dazu bereit sein, könnten wir allenfalls von einer Strafanzeige absehen.» Die Erpresserin hatte daraufhin mit einem Brief reagiert, in dem sie Bruhin davon abriet, in seiner «Funktion als Generalsekretär private ‹Aufgaben› für Herrn Berset zu erledigen».