USA: Berüchtigter «Unabomber» in den USA im Gefängnis gestorben

Der als «Unabomber» bekannt gewordene Attentäter Theodore Kaczynski ist in einer US-Haftanstalt im Alter von 81 Jahren gestorben. Das sagte eine Sprecherin der Gefängnisbehörde der Nachrichtenagentur AP. Kaczynski sei am Samstagmorgen in einem Bundesgefängnis im Staat North Carolina tot aufgefunden worden. Über die Todesursache war zunächst nichts bekannt.

Kaczynski, ein an der Elite-Universität Harvard ausgebildeter Mathematiker, hatte mit einer Reihe von Bombenanschlägen Wissenschaftler ins Visier genommen. 1996 wurde er in der Wildnis im Westen von Montana in einer einfachen Hütte festgenommen und 1998 zu lebenslanger Haft ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Er bekannte sich schuldig, 16 Explosionen verursacht zu haben, bei denen in verschiedenen Teilen der USA zwischen 1978 und 1995 insgesamt drei Menschen getötet und 23 weitere teils schwer verletzt wurden.