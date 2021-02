Lawinenunglück : Berühmter italienischer Bergsteiger Cimenti (45) ums Leben gekommen

Bei einem Lawinenunglück ist der 45-jährige Bergsteiger Carlalberto Cimenti ums Leben gekommen. Er war in den italienischen Alpen unterwegs.

Der berühmte italienische Bergsteiger Carlalberto Cimenti, bekannt als «Cala», ist in den Alpen durch eine Lawine ums Leben gekommen. Der 45-Jährige sowie ein Freund wurden im Oberen Susatal in den italienischen Alpen unter zwei Metern Schnee tot aufgefunden, wie italienische Medien am Montag unter Berufung auf Bergungskräfte berichteten.