Lehrpersonenmangel: Personen mit BMS sollen auch prüfungsfrei an die PHZH dürfen

In einer Motion fordern bürgerliche Kantonsrats-Mitglieder, auch Personen ohne gymnasiale Matur einen prüfungsfreien Zugang zum Studium an der PHZH zu gewähren.

Zugang zur Pädagogischen Hochschule vereinfachen

Um dem Lehrpersonenmangel entgegenzuwirken, reichten die Kantonsrats-Mitglieder Elisabeth Pflugshaupt (SVP), Chantal Galladé (GLP) und Marc Bourgeois (FDP) am Montag eine Motion ein. Darin forderten sie den prüfungsfreien Zugang zur Pädagogischen Hochschule für Personen mit Berufsmaturität. Ebenfalls prüfungsfrei sollen Personen mit einer nicht pädagogischen Fachmaturität oder einem Diplom- respektive Fachmittelabschluss zu einem Studium an der PHZH zugelassen werden – wobei hier eine mindestens vierjährige Berufserfahrung vorausgesetzt wird. Ein gleichlautender Vorstoss von Nadine Masshardt (SP) ist auch im Nationalrat pendent.

«Die PHZH ist keine universitäre Hochschule. Es gibt daher keinen nachvollziehbaren Grund, eine gymnasiale Matura als Zugangsvoraussetzung zu verlangen», schreiben die Kantonsrats-Mitglieder in ihrer Motion. Gegenüber 20 Minuten sagt Galladé: «Für den Lehrberuf wichtig sind auch Sozialkompetenzen, welche man sich gerade in der Arbeitswelt aneignet – hier macht man Erfahrungen mit Personen verschiedener Altersgruppen und wie man als Team Verantwortung für sich und andere übernimmt.» Zudem gebe es Inhalte, welche man erst im Studium erlerne und wo man als Person mit einem gymnasialen Abschluss keinen Vorteil respektive als Person mit einer Berufsmaturität keinen Nachteil habe.

Das sagt der ZLV zum Vorstoss

Christian Hugi, Präsident des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverbands (ZLV), sieht keinen Anpassungsbedarf: «Die heutige Regelung, dass der Zugang zur PH mit der Fachmaturität Pädagogik prüfungsfrei und mit anderen Fachmaturitäten über ein Aufnahmeverfahren möglich ist, ist aus Sicht des ZLV angemessen.» Bei der prüfungsfreien Zulassung mit jeder Fachmaturität sei der Verband jedoch skeptisch: «Dies aus dem Grund, da die Gleichwertigkeit der Maturitäten, wie sie in der Motion postuliert wird, für dieses Studium so nicht gegeben ist.»

Angesichts der steigenden Zahlen bei den Schülerinnen und Schülern in der Volksschule bei anhaltendem Lehrpersonenmangel sieht Hugi nur eine erfolgversprechende Lösung: «Die Arbeitsbedingungen der Lehrpersonen müssen so angepasst werden, dass die grosse Überzeitproblematik endlich behoben wird. Dann sind auch grössere Pensen wieder besser leistbar.» Ende März schlug die Zürcher Bildungsdirektion eine Reihe von Anpassungen am Regelwerk vor. So sollen die Lehrpersonen vor allem mehr Zeit für ihren Kernauftrag erhalten, das Unterrichten. «Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, um grössere Pensen zu ermöglichen und die Gesundheit der Lehrerinnen und Lehrer zu erhalten.»