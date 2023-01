Rorschach SG: Berufsschulen wegen Drohanruf evakuiert

1 / 3 Berufs- und Weiterbildungszentren mussten aufgrund eines Drohanrufs evakuiert werden. (Symbolbild) 20min/Michael Scherrer Der Unterricht wurde für heute gestrichen. (Symbolbild) 20min/Michael Scherrer Zum genauen Inhalt der Drohung gibt die Polizei keine Auskunft. 20 min/Celia Nogler

Am Mittwochmorgen kurz nach sieben Uhr wurde der Kantonspolizei St. Gallen ein anonymer Drohanruf gegen die Berufs- und Weiterbildungszentren in Rorschach und Altstätten gemeldet. Nach diesem Drohanruf rückte ein Grossaufgebot an Polizeikräften zu den Schulstandorten in Rorschach SG und Altstätten SG aus.

Wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte, wurden die Schulen und die Gebäude durch Polizeikräfte nach möglichen Gefahren durchsucht. Um 8.30 Uhr konnte für den Standort in Rorschach und den Standort in Altstätten Entwarnung gegeben werden. Die Durchsuchungen hatten laut Polizei keine Auffälligkeiten ergeben.

«Die Einsatzleitung der Kantonspolizei St. Gallen stand im permanenten Austausch mit den Schulen», so die Polizei in der Medienmitteilung. Als Sicherheitsmassnahme wurde der Unterricht an den betroffenen Orten abgesagt. Die Lernenden arbeiten laut der Polizei heute stattdessen in ihren Lehrbetrieben. Die Polizeikräfte bleiben vorerst im Einsatz. Zum genauen Inhalt der Drohung gibt die Kantonspolizei St. Gallen keine Auskunft.