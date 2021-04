In den letzten sieben Wochen wurde in der Schweiz eine Untersterblichkeit bei den über 65-Jährigen festgestellt.

Seit Mitte Februar sterben in der Altersgruppe von 65 Jahren und älter deutlich weniger Personen, als statistisch zu erwarten war. Es herrscht eine sogenannte Untersterblichkeit. Demnach starben bei den über 65-Jährigen in den letzten sieben Wochen, für welche Daten vorliegen, 1288 Menschen oder 15 Prozent weniger als erwartet. Das Bundesamt für Statistik sieht hauptsächlich zwei Erklärungen: Die Grippewelle ist diesen Winter ausgeblieben. Und ein Teil der Menschen, die in der zweiten Welle an Covid-19 gestorben sind, waren so alt und krank, dass ihr Leben nur um Wochen abgekürzt wurde.