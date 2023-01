Lernender mit Behinderung verdient 5 Franken pro Monat

1 / 3 Der bald 18-jährige Nathan hat eine kognitive Beeinträchtigung. Für seine Arbeit in einer geschützten Institution erhält er pro Monat einen «Lohn» von fünf Franken. 20min/Simon Glauser Der Direktor der gerügten Stiftung erwähnt, dass ursprünglich keine Entlohnung bezahlt wurde und es sich um einen «symbolischen Betrag» handle. Alle in seiner Stiftung betreuten Personen könnten zudem IV-Leistungen und Sozialhilfe beanspruchen. Imago images/Geisser In der Schweiz leben 22 Prozent der Menschen mit einer Behinderung. Ende April soll die Unterschriftensammlung für eine Volksinitiative starten, um die «rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderung» zu erreichen. 20min/Community

Darum gehts Eine Lohnabrechnung eines 17-Jährigen mit kognitiver Beeinträchtigung sorgt in den sozialen Medien für Fassungslosigkeit.

Erkennbar ist, dass er für den gesamten Monat Januar für seine Arbeit bei einer geschützten Institution ein Gehalt von fünf Franken ausbezahlt bekommen hat.

Die Stiftung spricht von einem «symbolischen Betrag», der vor einigen Jahren eingeführt wurde, alle Beschäftigten hätten auch Anspruch auf eine IV-Rente sowie Sozialhilfe.

Zur abgebildeten Lohnabrechnung schreibt der Journalist Malick Reinhard: «Das ist der monatliche ‹Lohn › einer Person mit Behinderung, die in einer geschützten Werkstatt in der Schweiz ausgebildet wird.» Angezeigt wird im Dokument ein Arbeitspensum von 100 Prozent. Der für den gesamten Januar 2023 ausbezahlte Betrag lautet fünf Franken.

In einem zweiten Teil des Tweets schreibt Reinhard: «Die Eltern von Nathan, der in wenigen Tagen 18 Jahre alt wird, sind entsetzt davon. Da er von der IV als selbstständig eingestuft wurde und somit nicht für eine volle Invalidenrente in Frage kommt, wird der junge Mann sein Erwachsenenleben in der Sozialhilfe beginnen.»

«Mein Sohn ist nicht besonders schnell, aber er hat viele kreative und soziale Fähigkeiten, die missachtet werden. Es ist eine Schande, dass sich so eine Situation in unserem Land abspielt», wird die Mutter von der «NZZ» zitiert.

Der Geschäftsleiter des Behindertendachverbandes Agile.ch sagt, es sei kein Einzelfall. Er plädiert dafür, dass auch für Menschen mit Behinderung ein kantonaler Mindestlohn festgelegt wird. Bei der Integration von allen Menschen in den regulären Arbeitsmarkt bestehe noch viel Potenzial. Caroline-Hess Klein, die Leiterin der Gleichstellungsabteilung von «Inclusion Handicap», spricht in einem Interview von einer «beschämenden Situation». Zumal die Schweiz über Mittel verfüge, ein System zu haben, das es auch Menschen mit Behinderungen ermögliche, zu arbeiten und einen Lohn zu erhalten, der ihnen das Leben ermögliche.

«Symbolischer Betrag»

Der Direktor der betroffenen Institution bestreitet nicht, dass es sich um einen «lächerlichen Betrag» handle, wie die «NZZ» schreibt. Er erläutert, dass sich Nathan nur an einzelnen Tagen in der Werkstatt befinde. Beim Betrag von fünf Franken handle es sich um einen «symbolischen Betrag», denn ursprünglich hätten Auszubildende gar keinen Lohn erhalten. Der Betrag sei vor ein paar Jahren eingeführt worden, weil ein Betreuter nach einer Entschädigung gefragt hätte. Der Direktor fügt hinzu, dass alle in seiner Stiftung betreuten Personen IV-Leistungen beanspruchen könnten, zusätzlich auch Sozialhilfe.

Von der IV erhält Nathan laut RTS knapp 300 Franken pro Monat. Würden sie einen deutlich höheren Lohn erhalten, so müssten sie einen höheren Anteil an den Kosten für ihren Platz in der Institution selbst tragen. Zu einem grossen Teil wird der Betrag vom Kanton übernommen.

Unter den jungen Erwachsenen leben in der Schweiz zehn Prozent mit einer Behinderung, bei den über 85-Jährigen sind es 47 Prozent. Gesamtschweizerisch leben 22 Prozent der Menschen mit einer Behinderung. Die Behindertendachverbände «Inclusion Handicap» und Agile.ch haben laut der «NZZ» am Samstag beschlossen, Ende April mit der Unterschriftensammlung für eine Volksinitiative zu starten. Erreichen wollen sie damit die «rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderung».