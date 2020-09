Sabine 02.09.2020, 05:54

Wenn ich all die Kohle die die CS in den letzten Jahren für Bussen, Vergleiche, Untersuchungen etc. zusammen zähle, müssten sie jetzt nicht mit der "Fusion" der NAB wieder 100 Arbeitsplätze einsparen. Vielleicht sollte mal ein "Normaler Bürger" diese Bank führen und auf einem normalen Weg Gewinn erarbeiten und nicht nur immer mit den Einsparrungen von Personalkosten Gewinn erzielen. Das kann jeder, auch einer der kein Studium abgeschlossen hat, dafür über genügend Menschenverstand verfügt.