Verschärfte Covid-Massnahmen – 2G oder Homeoffice? Am Freitag entscheidet der Bundesrat

Am Montag darauf trat Alain Berset nochmals vor die Medien, flankiert von Lukas Engelberger, dem Präsidenten der Gesundheitsdirektorenkonferenz. Berset stellte einen Entscheid für Freitag in Aussicht.

Bundespräsident Guy Parmelin (SVP) und Gesundheitsminister Alain Berset (SP) an der Medienkonferenz vom vergangenen Freitag, 10. Dezember 2021.

Am Freitag diskutiert der Bundesrat voraussichtlich an seiner regulären Sitzung über die Massnahmen und informiert anschliessend.

Vor einer Woche hat der Bundesrat Pläne für verschärfte Covid-Massnahmen in die Konsultation gegeben. Darunter eine flächendeckende 2G-Pflicht.

Viele hätten den Entscheid des Bundesrats schon früher erwartet. Doch offenbar wollte die Landesregierung noch ein paar Tage beobachten, wie sich die Zahlen entwickeln und was die Kantone machen. Am Freitagnachmittag wird voraussichtlich informiert.

Die Massnahmen, die am 10. Dezember in die Konsultation geschickt wurden, sehen im mildesten Fall eine flächendeckende 2G-Pflicht vor: Nur noch Geimpfte und Genesene hätten Zutritt zu Institutionen, in denen heute 3G gilt: Restaurants, Freizeit- und Sportanlagen, Kulturinstitutionen.