Medienkonferenz – Quarantäne als Traktandum – Bundesrat postet Foto von Sitzung

Die Bilder von 13’000 dicht gedrängten, feiernden Menschen am Skirennen in Adelboden sorgten für Wirbel: «Die Schweizer gehen einen etwas anderen Weg und versuchen, an einem Wochenende alle zu durchseuchen», sagte der österreichische Skifahrer Manuel Feller nicht ganz ernst gemeint.

Jürg Utzinger, Epidemiologe und Direktor des Schweizerischen Tropen- und Public Health-Instituts, wirft dem Bundesrat zwar nicht direkte eine Durchseuchungsstrategie vor. «Doch bei derart hohen Fallzahlen und solchen Grossanlässen ist klar, dass in relativ hohem Tempo durchseucht wird. Zudem stösst dies in der Bevölkerung wohl auf wenig Verständnis, zumal in anderen Bereichen, wie in den Schulen und am Arbeitsplatz, nach wie vor einschneidende Regeln gelten.»